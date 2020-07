Démographie suisse

La population dans les montagnes est toujours plus âgée

Une évolution «inquiétante» est toujours constatée dans les régions de montagne. Des solutions sont toujours cherchées pour attirer les jeunes.

Certaines parties du Jura, des Alpes centrales, des vallées périphériques des Grisons et du Tessin et à proximité du Gothard connaissent une stagnation, voire un déclin démographique. C'est la conclusion d’une publication du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB).

La population permanente dans les régions de montagne a pourtant augmenté,passant de 1,9 à 2,1 millions de personnes entre 2010 et 2018. Mais c’est surtout le vieillissement des populations qui inquiète le groupement. Entre 2010 et 2018, la proportion de la population âgée de moins de 18 ans est passée de 35 à 33%, écrit le SAB mardi. Au cours de la même période, les régions de montagnes ont connu une nette augmentation du nombre des personnes de plus de 64 ans. Le taux de dépendance des personnes âgées a augmenté de 29 à 33%.