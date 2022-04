Suisse : La population de castors a plus que doublé en dix ans

La capacité d’adaptation des castors explique leur multiplication rapide. Mais ces «ingénieurs de l’écosystème» transforment l’environnement. Cela peut créer des conflits.

Un monitoring national du castor a eu lieu de décembre à mars dans toute la Suisse. Et si les chiffres officiels ne sont pas encore connus, les premières estimations laissent penser que près de 4000 castors vivent aujourd’hui en Suisse. «C’est plus du double du nombre d’animaux enregistrés lors du dernier recensement en 2008. Il y en avait alors 1600 », explique la biologiste Cécile Auberson du Service Conseil Castor de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans les colonnes de la « Berner Zeitung ».

Pour la biologiste, cette multiplication rapide s’explique par la capacité d’adaptation des castors: «ils n’ont pas besoin de grand-chose pour se sentir bien; seulement de l’eau et de la nourriture. Et s’ils trouvent un habitat qui ne correspond pas encore tout à fait à leurs besoins, ils le transforment simplement en conséquence».

Un comportement qui pose problème. Reprenant les termes de Cécile Auberson, le quotidien bernois révèle que ces «ingénieurs de l’écosystème» creusent, abattent des arbres, construisent des barrages, inondent les paysages et créent des lacs. Par conséquent, plus de castors signifie plus de conflits avec les agriculteurs et les autorités.