Pour la 4ème année consécutive, le canton de Neuchâtel enregistre une baisse de sa population. Si les flux s’améliorent, les départs demeurent plus nombreux que les arrivées. À cela s’ajoute en 2020 un solde naturel (naissances – décès) fortement déficitaire, en raison de la hausse de la mortalité et de la baisse de la natalité. Aux yeux du Conseil d’État, il est nécessaire de stopper l’érosion démographique subie par le canton et de retrouver aussi rapidement que possible une dynamique de croissance. Pour renforcer l’attractivité de ce dernier, une réforme fiscale est entrée en vigueur cette année, les travaux liés aux contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds débuteront en 2021, et, plus tard, la liaison ferroviaire directe entre les deux pôles urbains va se concrétiser.