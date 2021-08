Suisse - «La population de moustiques peut soudainement exploser»

Les sprays anti-moustiques sont en rupture de stock et les habitants parlent d’une «véritable invasion»: la ville de Halle (All) se bat actuellement contre la présence massive de ces insectes, rapportent plusieurs médias locaux. Un concierge, interrogé par la chaîne mdr, affirme devoir utiliser trois bonbonnes d’anti-moustiques par jour. Un expert qualifie la situation «d’extrême» et déplore qu’une accalmie n’est actuellement pas en vue.