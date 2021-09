Afrique : La population du Soudan du Sud sérieusement impactée par les inondations

Depuis quatre mois, le Soudan du Sud est touché par des inondations. À tel point qu’elles ont bouleversé la vie de 426’000 habitants, déjà touchés par une grande pauvreté.

En 2020, au Sou d an du Sud, d es inondations record avaient déjà affecté 700’000 personnes sur une population totale de 11 millions d’habitants. Cette année, 426’000 habitants ont déjà été touchés. AFP

D’importantes inondations ont déplacé ou affecté environ 426’000 personnes, dont 185’000 enfants, depuis mai, au Soudan du Sud, où les eaux ont recouvert des maisons et des fermes, affirme mardi l’agence humanitaire de l’ONU (Ocha).

Selon l’Ocha, les équipes de secours ont déployé des bateaux et des canoës pour atteindre ces populations, alors que «d’autres fortes pluies et inondations sont attendues dans les prochains mois». Les pluies «ont amplifié la vulnérabilité des communautés, avec de nombreuses personnes déplacées par les inondations cherchant refuge dans les églises et les écoles», affirme l’Ocha.

L’éducation touchée

L’année dernière, des inondations record avaient affecté 700’000 personnes sur une population totale de 11 millions d’habitants. Parmi les personnes alors déplacées, près de 100’000 ne sont toujours pas rentrées chez elles, souligne l’Ocha. Cette année, 113 écoles ont été touchées, impactant l’éducation des enfants.

Le mois dernier, l’ agence avait alerté sur une réduction de ses moyens, soulignant n’avoir reçu que 54% des 1,7 milliard de dollars (1,57 milliard de francs) nécessaires au financement des programmes dans le pays. Les réductions budgétaires ont par ailleurs forcé le Programme alimentaire mondial de l’ONU à suspendre l’aide alimentaire pour plus de 100’000 déplacés au Soudan du Sud, a affirmé, début septembre, cette agence, qui s’inquiète de nouvelles réductions.

Quatre Sud-Soudanais sur cinq vivent dans la «pauvreté absolue», selon des données 2018 de la Banque mondiale, tandis que 60% de la population souffre gravement de la faim, en raison de conflits, de sécheresses ou d’inondations.

Près de 400’000 morts en cinq ans

Depuis qu’il a obtenu son indépendance du Soudan, en 2011, le plus jeune pays du monde, en proie à une crise économique et politique chronique, peine à se remettre de la guerre civile, qui a fait près de 400’000 morts et quatre millions de déplacés entre 2013 et 2018.

Selon un accord de paix de 2018, Salva Kiir et Riek Machar, adversaires durant la guerre civile, participent au pouvoir dans un gouvernement d’union nationale, le premier en tant que président et le deuxième en tant que vice-président. Mais ce gouvernement est sous la menace constante des luttes de pouvoir, qui retardent la mise en application de l’accord de paix et alimentent la violence endémique ains i qu’une crise économique.