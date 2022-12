La population issue de la migration dans une position moins avantageuse

Hausse de la population issue de la migration

Entre 2012 et 2021, la population résidante permanente en Suisse de 15 ans ou plus issue de la migration a augmenté de quatre points de pourcentage – passant de 35% à 39%. L’année dernière, 31% de cette population appartenait à la 1ère génération et 8% à la deuxième, souligne l’OFS.