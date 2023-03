Lausanne: La population lausannoise scrutée à la loupe

La population lausannoise se distingue de celle des autres grandes villes suisses par son profil plus jeune: on y recense 28’210 personnes de moins de 20 ans, soit une proportion d’environ 20%. Cette jeunesse est renforcée par l’importante présence des 20 à 39 ans, qui témoigne de l’attractivité de Lausanne en tant que lieu central pour la formation et le marché du travail, notamment dans le domaine de la santé.