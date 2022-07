Grand Genève : La population pourrait bondir de 400’000 âmes d’ici 2050

L’Espace transfrontalier genevois pourrait compter plus de 1,4 million d’habitants au milieu du siècle.

Le bassin du Grand Genève – soit le canton, le district de Nyon (VD) et les régions frontalières françaises – devrait compter entre 1,2 et plus de 1,4 million de résidents en 2050, contre environ un million aujourd’hui, a indiqué lundi l’Office cantonal de la statistique (Ocstat). Celui-ci a pris en compte les nouvelles prévisions émanant de Statistique Vaud, qui complètent les chiffres genevois de mars dernier.



Ces projections annoncent entre 191’000 et 390’000 habitants supplémentaires au sein de l’Espace transfrontalier genevois, d’ici le milieu du siècle. Cela dit, le rythme de progression annuelle de la population (entre +0,6 % et +1,1 %) resterait inférieur à celui enregistré depuis 1999 (+ 1,3 %), a noté l’Ocstat. Les statistiques prévoient également la poursuite du vieillissement de la population: le nombre d’octogénaires et plus pourrait notamment doubler d’ici une vingtaine d’années.