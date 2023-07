Emeutes en France: La population se rassemble devant les mairies du pays

«Le temps est à l’apaisement», a insisté l’édile, soulignant qu’il fallait «rester sur cet appel de la famille de Nahel, de sa grand-mère», qu’il «remercie profondément». Après cinq nuits de heurts entre jeunes et forces de l’ordre, de destructions de voitures ou de bâtiments publics et de pillages de commerces sur tout le territoire, la grand-mère de Nahel avait lancé dimanche un appel au calme aux émeutiers.

À Saint-Denis, une trentaine d’élus et près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie. Près de 300 personnes se sont aussi rassemblées devant la mairie de Brest, dont de nombreux élus et employés municipaux. «À mes yeux, ce n’est pas seulement une situation faite aux maires. À travers les maires, c’est aussi la République. C’est aussi les écoles, et je n’oublie pas toutes les personnes privées et les entreprises qui souffrent de ces violences», a déclaré François Cuillandre, maire PS de la ville durant ce rassemblement.