Les Suisses semblent plus attentifs à la consommation d'énergie

Suisse : La population semble plus attentive à sa consommation d’énergie

Face à la menace d’une pénurie énergétique cet hiver , le Conseil fédéral a notamment lancé une campagne de recommandations à la population et aux entreprises pour éviter la pénurie d’électricité et de gaz. Et il semblerait que les Suisses n’aient pas tardé à réagir. L’entreprise Galaxus note que «notre clientèle s’arrache effectivement déjà les produits censés l’aider à réduire sa consommation».

Attrait pour la bougie

Chauffage aussi contrôlé

Enfin, la clientèle de Galaxus a aussi cherché des appareils pour gérer son chauffage de l’air ambiant et de l’eau. Les ventes de thermostats et de thermomètres ont connu une hausse respectivement de 432% et de 190% par rapport à 2021. «Le mot «thermomètre» arrive d’ailleurs quatrième au classement de ceux les plus recherchés sur Galaxus pendant la dernière semaine de septembre», note l’entreprise.