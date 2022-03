Sondage – La population suisse favorable à des compromis avec l’UE

Enquête représentative

«Pour la 9e fois déjà, Interpharma a mandé l’Institut de recherche GfS.bern pour la réalisation d’un sondage d’opinion représentatif sur les relations entre la Suisse et l’UE», explique l’Association pharmaceutique dans un communiqué de presse. Pour cette édition, 2003 électeurs suisses ont été interrogés, entre le 3 janvier et le 12 février 2022, sur des questions relatives aux relations entre la Suisse et l’Europe.