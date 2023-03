La population suisse favorable à un rapprochement avec l’OTAN

L’étude «Sécurité 2023», réalisée par l’Académie militaire (ACAMIL) et le Center for Security Studies (CSS) de l’EPF de Zurich, a rendu son verdict. Elle a été réalisée début janvier auprès de 1238 personnes qui ont participé à un sondage téléphonique. Parmi ses conclusions, les Suissesses et Suisses se montrent plus pessimistes quant à l’avenir de notre pays (19%, soit +6 points de pourcentage (pp) par rapport à janvier 2022) et du monde (75%, +7 pp). Ils estiment qu’aujourd’hui, les trois principales menaces sont la guerre, le dérèglement climatique et les crises économiques. En comparaison avec 2019, la confiance en les États-Unis a nettement augmenté alors que celle placée en la Chine et en la Russie a fortement diminué.