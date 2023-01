Démographie : La population suisse va diminuer et cela va poser de gros problèmes

Si la barre des 9 millions va bientôt être dépassée en Suisse, nous serions à la veille de gros changements d’époque, selon le directeur du centre de compétence pour la démographie à Bâle.

20min/Matthias Spicher

On le sait: la Suisse va bientôt dépasser la barre des 9 millions d’habitants. Avec les conséquences que l’on connaît sur les prix de l’immobilier et la pression sur les infrastructures. Pourtant, «même si on ne le voit pas encore, nous sommes à la veille d’un changement d’époque», estime Hendrik Budliger, fondateur et directeur du centre de compétence pour la démographie à Bâle, dans la SonntagsZeitung.

Selon les dernières prévisions de l’Office fédéral de la statistique en 2020, la Suisse devrait compter entre 9,5 et 11,4 millions d’habitants en 2060. Mais Hendrik Budliger n’y croit pas. «Les chiffres réels de la population en 2020 et 2021 se situent au niveau du scénario le plus bas, voire en dessous». Et d’affirmer: «On parle beaucoup de la Suisse à 10 millions d’habitants; mais je doute que nous l’atteignions un jour».

Les immigrés rentrent massivement

«Actuellement, on a l’impression que la Suisse, avec son niveau de salaire élevé et son économie florissante, restera éternellement attractive pour les immigrés. Mais c’est faux», insiste le démographe qui cite l’exemple des Portugais qui repartent massivement au pays. En outre, ce ne sont plus les «vieux» qui rentrent, mais les jeunes de 33 ans en moyenne. Il va donc y avoir une lutte féroce pour la main-d’œuvre qualifiée.

D’autant que la population vieillit et que le nombre de personnes en âge de travailler va rapidement diminuer ces prochaines années. Chaque année, 100’000 personnes partent ainsi à la retraite en Suisse. Hic: ces départs ne sont plus compensés par les nouveaux travailleurs depuis 2019 déjà. Du coup, l’ensemble de l’économie sera touché: «la consommation des personnes âgées diminue, la propension à prendre des risques en matière d’investissement aussi».

Cette diminution de la population aura aussi de graves conséquences pour la société. «Car dans une commune qui vieillit trop, les recettes fiscales diminuent alors que les coûts augmentent, ce qui pose de gros problèmes», explique Hendrik Budliger.

L’immobilier assis «sur une poudrière» Un autre point de bascule est en train d’être atteint, selon Hendrik Budliger: celui de l’immobilier. Les prix devraient baisser à partir de 2025, prédit-il. «La plupart des propriétaires sont âgés et les besoins en matière de logement changent. Du coup, de nombreux biens arriveront sur le marché, mais la demande pour des logements adaptés aux familles diminuera». Et le démographe va plus loin encore. «Nous sommes assis sur une poudrière», assène-t-il carrément. Selon lui, la situation est comparable au krach immobilier des années 1990, dont la cause était, outre la forte hausse des taux d’intérêt, le solde migratoire négatif de la Suisse.