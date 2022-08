Démographie : La population suisse vieillit de plus en plus

La population vieillissante compte plus de femmes que d’hommes, relève l’OFS. 20min/Matthias Spicher

Alors que les Suisses doivent se prononcer le 25 septembre sur la stabilisation de l’AVS, l’Office fédéral de la statistique publie jeudi des chiffres sur la démographie qui apportent de l’eau au moulin des partisans de la réforme. En effet, la population du pays vieillit de plus en plus, relève l’OFS. Fin 2021, près de 1,7 million de personnes avait plus de 65 ans. Alors que la population globale a progressé de 68’500 personnes (+0,8%), celle des plus de 64 ans a grandi de 31’600 personnes (+1,9%), annonce l’OFS.

Les plus de 64 ans représentent désormais 19% de la population suisse globale, contre 20% chez les 0-19 ans et 61% pour les 20-64 ans. Ce qui veut dire que trois personnes actives travaillent contre deux qui ne travaillent pas.

Près de 8,74 millions d’habitants La Suisse comptait désormais à la fin de l’année dernière 8,739 millions d’habitants (+0,8%), dont 74,3% de Suisses et 25,7% d’étrangers. La population helvétique s’est accrue de 35’100 personnes, soit 0,5% de plus qu’en 2020. La population étrangère a elle grandi de 33’400 personnes (+1,5%). Le Valais est le canton où l’évolution de la population est la plus importante (+1,4%). Vaud est celui où la population de nationalité suisse a progressé le plus en 2021 (+1,2%), et Nidwald, celui où la population étrangère a crû le plus fortement (+4,4%, +290 personnes), précise encore l’OFS.

Le Tessin, canton le plus vieillissant

Et la part des seniors sur l’ensemble de la population continue d’augmenter, soit de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2020, précise l’OFS. De nombreux cantons, comme le Jura, le Valais ou le Tessin, présentent d’ailleurs un pourcentage de seniors plus élevé que celui de jeunes âgés de moins de 20 ans.

C’est au Tessin que l’on trouve le plus de personnes âgées de 65 ans et plus (23,4%) et le plus de 80 ans et plus (7,5%). C’est aussi dans la partie italophone de la Suisse que l’on trouve le taux de centenaires pour 100’000 habitants au 31 le plus important (40,6).

Les femmes vivent plus longtemps

Parmi les seniors, on compte plus de femmes que d’hommes. Une femme sur cinq contre un homme sur six a plus de 64 ans. Et plus la population vieillit, plus le nombre de femmes est marqué. D’ailleurs, parmi les centenaires, le nombre de femmes est quatre fois plus important que celui des hommes (1546 contre 342), souligne l’OFS.

La pyramide des âges selon le sexe depuis 1900 à nos jours. On voit qu’en 2021, les plus âgés sont toujours plus nombreux. OFS

L’accroissement naturel de la population, soit la différence entre les naissances et les décès, a pratiquement doublé et s’est établi à 18’500. «Cette évolution est due à une augmentation marquée du nombre de naissances (+4,3%) en 2021 et à une baisse importante du nombre de décès (-6,6%)», explique l’OFS. Fribourg est le canton qui présente le plus fort accroissement naturel. À l’inverse, c’est au Tessin que l’on décède le plus.

Enfin, c’est Fribourg également qui accueille le plus grand nombre de nouveaux habitants par rapport à sa population (+5,3‰). À l’inverse, c’est Bâle-Ville qui en perd le plus (–12,5‰).