La Ville de Genève votera sur le futur quartier des Acacias

Ville de Genève : La population votera sur le futur quartier des Acacias

La population de la Ville de Genève votera sur le plan localisé de quartier dit «Acacias 1», qui prévoit l’érection d’un nouvel ensemble autour de la Drize et de l’Aire remises à ciel ouvert, dans le secteur du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Le collectif d’associations d’habitants de quartier a déposé ce mardi un référendum contre ce projet muni de 4915 signatures (3200 étaient nécessaires). Il a été aidé dans son entreprise par diverses associations (notamment Action patrimoine vivant et SOS patrimoine CEG) et partis (SolidaritéS, Résistons, Parti du travail).