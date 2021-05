VENTE AUX ENCHères pour la bonne cause - «La Porsche Artcar occupera une place d’honneur dans mon garage»

Monsieur Trapletti, vous avez dépensé une sacrée somme pour la Porsche Artcar de l’artiste Richard Phillips.

C’est vrai. Pour moi, c’était une occasion unique d’acheter une artcar et de faire une bonne action par la même occasion. L’intégralité des recettes de la vente aux enchères va être reversée à l'association Suisseculture Sociale.

Des enchérisseurs du monde entier ont participé à la vente de la Porsche Artcar organisée par RM Sotheby’s. Étiez-vous nerveux?

Ce n’était pas ma première vente aux enchères. Par le passé, j’ai fait l’acquisition de tableaux et d’oeuvres d’art par ce biais, mais c’est la première fois que j’enchérissais sur une voiture. Je ne peux pas dire que j’étais nerveux, mais plutôt surpris de remporter l’objet.

Quelle importance accordez-vous au soutien de la scène artistique locale?

La scène artistique et culturelle a beaucoup souffert de la pandémie et je suis très heureux de pouvoir les aider un peu par le biais de cette action. Je soutiens la scène artistique suisse depuis de nombreuses années, y compris chez nous, dans la région de Schaffhouse. J’achète des tableaux et des oeuvres d’art à des artistes locaux et leur met un local gratuit à disposition dans la vieille ville de Schaffhouse, où ils peuvent travailler, exposer et vendre.

Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'Artcar de Porsche?

Je suis un grand fan de Porsche depuis que je suis tout petit. Pour moi, une Porsche est déjà une œuvre d'art en soi. Associée au tableau de Richard Philipps, l'effet est double. J'aime particulièrement la façon dont le logo Porsche sur le capot sort d'une fleur.

Connaissiez-vous l'artiste Richard Phillips auparavant?

Non. Mais je connais l'artiste suisse Adolf Dietrich, à qui le tableau de Richard Philipps «Queen of the Night» rend hommage. J'ai déjà acheté des tableaux d’Adolf Dietrich dans les années 1990 parce qu'une de mes proches connaissances avait eu l’occasion de l’observer peindre dans son atelier quand il était petit garçon.

La remise festive des clés de l’oeuvre d’art mobile a eu lieu au Centre Porsche de Zoug. Andreas Ringli Lors de la remise du véhicule, son nouveau propriétaire a pu voir l’Artcar pour la première fois. Isabelle Riederer La partie sur le capot où le logo Porsche semble sortir d’une fleur plaît tout particulièrement à John Trapletti. Andreas Ringli

Que va désormais devenir l'Artcar? Allez-vous aussi la conduire?

Le véhicule occupera une place d’honneur dans mon garage et sera mis en valeur par un éclairage spécial. Je voudrais dans un premier temps laisser l'Artcar faire son petit effet sur moi.

Faut-il comprendre que vous ne la conduirez pas?

Ce qui est bien avec cette Artcar par rapport à un tableau, c'est que je peux me déplacer avec, notamment pour me rendre dans un bel endroit. Là, il sera possible d’admirer le véhicule dans un autre cadre et peut-être que d'autres passants amateurs d'art sauront l’apprécier à leur tour.

Est-ce-que cette Porsche Taycan 4S un peu spéciale est plus une voiture ou plus une oeuvre d’art à vos yeux?

Pour moi, il y a toujours un lien entre les voitures et l’art et sous cette forme, il s’agit davantage d’une oeuvre d’art à l’heure actuelle. Mais peut-être que cela va encore changer dans les mois à venir.

La Porsche Taycan 4S est un véhicule 100% électrique, d’une puissance de 571 ch. Avez-vous déjà conduit une voiture électrique?

Non, jamais. Je suis curieux de savoir ce que cela donne de ne plus entendre le bruit de moteur.