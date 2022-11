Porsche 911 Carrera T: La Porsche parfaite pour les routes de montagne sinueuses

Ce n’est pas sur les circuits de course, mais sur les routes de montagne sinueuses que la nouvelle variante «Touring» de la Porsche 911 Carrera est censée déployer tout son potentiel. Avec un poids de 1470 kg au mieux, la 911 T compte parmi les versions les plus légères dans la gamme des voitures de sport. Mis au régime, le coupé se voit ainsi privé de sièges arrière, qui ne sont de toute façon guère utilisables, et dispose d’une isolation phonique réduite du moteur.

Moteur de la version de base

Ce dernier est le fameux six cylindres à plat biturbo de 3,0 litres de la 911 de base, qui développe une puissance de 283 kW/385 ch et un couple de 450 Nm et qui permet un passage de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe de 291 km/h. Le véhicule est équipé de série d’une boîte manuelle à sept vitesses, une boîte double embrayage à huit rapports étant disponible en option.

La Porsche 911 Carrera T est équipée du moteur de la 911 de base. Le châssis sport PASM et la direction de l’essieu arrière ne sont autrement disponibles que sur des variantes plus puissantes. Porsche La 911 T se démarque des autres versions par son intérieur aux finitions noir brillant. Porsche Elle est équipée de série d’une boîte manuelle à sept vitesses. Une boîte à double embrayage à huit rapports est disponible en option. Porsche

L'équipement comprend, entre autres, le châssis sport PASM, qui n'est disponible que sur la 911 T en combinaison avec le moteur de 385 ch. À cela s’ajoutent des sièges sport à quatre réglages électriques et le pack Sport Chrono. Une direction de l'essieu arrière, habituellement réservée aux variantes de moteur plus puissantes, est disponible en option. Visuellement, la Carrera T se distingue notamment des autres variantes par des inserts de carrosserie gris foncé, un pare-brise teinté de gris dans la partie supérieure et un intérieur aux finitions noir brillant.