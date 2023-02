La position du corps peut accélérer les effets d'un médicament

Prendre un médicament et attendre que la douleur s’apaise. Parfois, on a l’impression que cela prend beaucoup de temps. Pourtant, selon la position du corps au moment de l’ingestion, l’efficacité de la substance peut être plus ou moins rapide.

Des chercheurs de la Johns Hopkins University de Baltimore (USA) se sont intéressés à la rapidité d’action des médicaments. Pour cela, les chercheurs ont reproduit le fonctionnement de l’estomac et testé quatre positions: debout, couché sur le dos, allongé sur le côté droit et allongé sur le côté gauche.

Couché sur le côté droit

L’étude, parue dans la revue «Physics of fluids», montre que la dissolution de la pilule dépend de la partie de l’estomac dans lequel elle arrive après l’absorption. Par exemple, dans la partie inférieure, où le broyage des aliments est le plus efficace, le potentiel d’action n’est pas optimal. C’est pourtant là qu’atterrissent les médicaments lorsqu’on est debout ou sur le dos.

Pour Rajat Mittal, premier auteur de l’étude, l’idéal est que le cachet arrive près de la jonction entre l’estomac et l’intestin grêle, située sur la droite du corps. «Les parois de l’intestin grêle présentent des caractéristiques anatomiques qui permettent d’absorber ces nutriments et de les acheminer vers notre corps et vers la circulation sanguine» indique-t-il, dans le magazine «Sciences et Avenir». Être couché sur le côté droit serait, selon les chercheurs, la position la plus efficace (10 minutes) pour raccourcir le délai de dissolution du médicament et son arrivée dans l’intestin.