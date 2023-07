Prouvé scientifiquement : La position idéale et la plus saine pour dormir

Comme on se couche, on dort est une expression qui a du vrai, à en croire la science.

Même si vous vous retournez dans votre lit entre 30 et 80 fois par nuit en moyenne, vous avez sans doute une position préférée pour vous endormir. Mais sachez que celle-ci n’est pas forcément bonne pour la santé.

Ça y est, la journée est enfin terminée! Vous venez d’enfiler votre pyjama après avoir pris une bonne douche et êtes prêt(e) à sauter dans un lit fraîchement fait. Il ne reste plus qu’à vous mettre dans votre position préférée et à vous laisser glisser dans les bras de Morphée. Quoi de plus agréable, si ce n’est, par exemple, de vous réveiller en pleine forme? Il faut cependant savoir qu’une mauvaise position couchée se répercute sur votre bien-être. En effet, cela peut solliciter inutilement certaines parties du corps pendant les sept à neuf heures que l’on passe en moyenne allongé(e). Alors, quelle est la meilleure position de sommeil?

Dans une vidéo TikTok à plus de 16 millions de vues, Ali Ramadan, alias Holisticali, préconise les positions de sommeil sur le côté. Pour les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, il est, selon lui, préférable de dormir sur le côté droit. Les personnes souffrant de problèmes digestifs seront plus confortables sur le côté gauche. «Dans ce cas, l’estomac et les sucs gastriques sont plus bas que l’oesophage», explique Ali Ramadan qui ajoute que cela peut réduire les brûlures d’estomac et les troubles digestifs. Mais est-ce-que cela est prouvé scientifiquement?

Des chercheurs de l’Université du Maryland ont constaté que chaque position de sommeil se répercute sur la santé ou est la cause de problèmes de santé existants. Seule une position (également préconisée dans la vidéo sur TikTok) est considérée comme étant sans risque par la médecine du sommeil.

En position foetale

Selon l’étude, les personnes qui aiment dormir bras et jambes pliés sont souvent sujets à des douleurs au niveau de la nuque et du dos. De plus, la position recroquevillée rend difficile une respiration profonde, vu que les organes du corps sont comprimés.

La position foetale permet, certes, de ressentir un certain apaisement, mais ne devrait pas être adoptée toute la nuit. PEXELS/DENYS MIKHALEVYCH

Sur le ventre

L’étude indique par ailleurs que les dormeurs sur le ventre ont des problèmes de colonne vertébrale. Dans cette position, la courbure naturelle de la colonne vertébrale est affaissée, ce qui peut créer des tensions.

Dormir sur le ventre affaisse les courbes naturelles de la colonne vertébrale. PEXELS/MINH NGOC

Sur le dos

Même si cette position est considérée comme relaxante, elle fait souvent l’objet de mises en garde: on sait que dormir sur le dos provoque souvent des ronflements, vu que dans cette position, les muscles de la gorge ont tendance à se relâcher. La langue tombe vers l’arrière dans le pharynx, ce qui rétrécie les voies respiratoires et déclenche le ronflement. Dans cette position, les apnées du sommeil sont également plus fréquentes.

Si personne ne veut partager de chambre avec vous, c’est peut-être dû à votre problème de ronflement. Vous devriez éventuellement changer de position. PEXELS/COTTONBRO STUDIOS

Sur le côté (gauche et droit)

Les résultats de l’étude montrent également que les personnes qui dorment sur le côté droit sont deux fois plus sujettes aux problèmes gastriques et digestifs que celles qui dorment sur le côté gauche. Comme il est également expliqué dans la vidéo sur TikTok, l'acide gastrique s'écoule plus facilement dans l'œsophage lorsqu’on est couché sur le côté droit, ce qui occasionne plus volontiers des brûlures d'estomac. De plus, vu que l’estomac est comprimé, cette position rend aussi le travail du pancréas plus difficile.

Dormir sur le côté droit est en revanche considéré comme la variante la plus saine pour les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, vu que l’aorte est inclinée vers la gauche et le sang peut être pompé plus facilement vers le haut.

Dormir sur le côté gauche est la position de sommeil idéale, selon les chercheurs. PEXELS/RON LACH

Il faut varier les positions

Même si ce n’est pas facile et qu’au bout d’un moment, vous n’avez de toute façon plus aucun contrôle sur la position adoptée durant votre sommeil, les chercheurs conseillent de changer de position le plus souvent possible, en particulier aux dormeurs sur le dos ou sur le ventre. Il faut compter trois à quatre semaines pour s’habituer à une nouvelle position et dormir en toute sérénité.