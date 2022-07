Les experts du gaz et de l’électricité font le point sur la situation en Suisse

«Nous vivons la première crise énergétique mondiale avec l’Europe dans son épicentre, une Europe particulièrement touchée en raison de la guerre en Ukraine. Et si l’Europe est touchée, la Suisse l’est également». C’est en ces termes graves que le directeur de l’Office fédéral de l’énergie, Benoît Revaz, a lancé mercredi un point presse à Berne consacré aux mesures en cascade que préparent depuis plusieurs mois la Confédération et les experts de l’énergie en Suisse. Ceci afin de trouver des solutions en cas de pénurie.

«Niveau d’incertitude sans précédent»

Il y a «un niveau d’incertitude sans précédent» en Europe sur l’approvisionnement en énergie, selon le responsable. Pour Benoît Revaz, les prix sont fortement impactés par la guerre en Ukraine et la Suisse aussi voit les tarifs exploser. «Une hausse de 20% en moyenne est attendue pour les ménages 2023», a lâché Urs Meister, directeur de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).

«La possibilité d’une pénurie d’énergie est réelle et importante. Nous pouvons et devons nous préparer rapidement et au mieux à cette situation. Ne rien faire n’est pas une option», a renchéri Michael Frank, directeur de l’Association des entreprises électriques suisses (AES). Il a toutefois relativisé: ll serait faux de tomber maintenant dans l'alarmisme mais il faut pendre la situation au sérieux».