Taishan : La possible fuite d’un EPR chinois pourrait virer à la débâcle

EDF, qui est actionnaire à 30% de la centrale chinoise, admet la présence de «gaz rares» dans le circuit primaire du premier réacteur.

La chaîne américaine CNN a rapporté lundi une possible «fuite» dans la centrale de Taishan, dans le sud du pays.

Ce problème, sur fond de silence des autorités chinoises, a alimenté lundi les critiques contre l’EPR, dont les chantiers en France, en Finlande et au Royaume-Uni sont marqués par des retards et des surcoûts.

«L’EPR, à l’épreuve de son fonctionnement, de sa sécurité réelle et de la démocratie, est une catastrophe. Stoppons ces projets !», a twitté l’eurodéputé écologiste Yannick Jadot.

«Si c’est bien le cas, cette nouvelle débâcle pour l’EPR devrait avoir des conséquences importantes pour tout nouveau plan de construction d’EPR en France, au Royaume-Uni et dans le monde», selon l’expert.

Pékin au défi

La France joue la prudence et veut attendre le démarrage de ce site, attendu au mieux pour la fin 2022 après de nombreux retards, pour se prononcer.

La décision de construire ou non six EPR supplémentaires incombera donc au prochain quinquennat. En attendant, EDF a remis récemment au gouvernement un dossier sur «la faisabilité et sur les conditions» d’un tel projet.