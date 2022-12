Suisse: La Poste a distribué 22 millions de colis de fin novembre à Noël

L’action «2 x Noël» a débuté

Par ailleurs, la 26e édition de l’action de solidarité «2 x Noël» a été lancée le 24 décembre pour s’achever le 11 janvier 2023. Depuis vingt-six ans, la Croix-Rouge suisse, SRG SSR, La Poste et Coop collectent des colis de dons destinés aux personnes les plus démunies en Suisse. Les paquets qui contiennent des denrées alimentaires non périssables ainsi que des produits d’hygiène ou de toilette peuvent être déposés gratuitement dans toutes les filiales de La Poste et les filiales en partenariat. Sur www.poste.ch/2xnoel, les donateurs peuvent également recourir au service «pick@home» pour faire prendre en charge gratuitement leurs colis à domicile.