Suisse – La Poste a distribué le courrier de «manière ponctuelle et fiable»

Résultats approuvés par PostCom

Les résultats de 2021 ont été vérifiés et approuvés par l’Autorité de surveillance PostCom et se basent sur l’analyse des données «de l’ensemble des envois isolés de colis et celles de quelque 65’000 lettres test durant 52 semaines» explique la Poste qui précise encore que «les mesures et la surveillance des méthodes de mesure sont assurées par des instituts indépendants».