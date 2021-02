Inédit : La poste allemande lance son premier timbre traçable

Pour la première fois, la poste allemande va mettre en place des timbres traçables. Équipés de codes-barres, ces derniers permettront au client d’assurer le suivi de son courrier.

Scanner le code donnera accès à plus d’informations sur le motif du timbre.

Le timbre baptisé «évolution numérique» avec un code «datamatrix» similaire à un code QR à côté du motif, sera disponible à partir de jeudi et permettra au client de savoir quand une correspondance est arrivée au centre de tri de destination.

Pour un suivi plus détaillé jusqu’à la remise au destinataire, la lettre recommandée restera nécessaire. Le prix de ce timbre ne sera pas plus élevé que celui des timbres traditionnels, à savoir 80 centimes d’euro pour un envoi simple. Une encre spéciale protège le code barre contre une dégradation quand le timbre est mouillé pour être collé.

Objets de collection attractifs

Le code sur cette «nouvelle génération de timbres» doit aussi permettre de combattre la contrefaçon et la réutilisation de timbres, «un problème en hausse massive chez Deutsche Post et ailleurs», note le groupe dans un communiqué. Scanner le code donnera également accès à plus d’informations sur le motif du timbre.