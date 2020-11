La notion d’humour est souvent relative. C’est ce que va devoir faire comprendre La Poste à deux de ses employés. Ceux-ci se sont filmés conduisant imprudemment leurs véhicules dans les rues. Peu après, ils montent une remorque renversée, avec toutes les lettres éparpillées sur le sol. Diffusées d’abord sur TikTok, ces images ont ensuite été reprises sur le compte Instagram de swissmeme_tv , une page suivie par plus de 370’000 personnes. Pas la meilleure publicité.

La Poste, très embarrassée, n’a pas tardé à réagir: «Ce que vous voyez ici n’est pas à la hauteur de nos exigences, et nous nous en excusons profondément. Nous allons ouvrir une enquête en interne», a-t-elle écrit en commentaire de la vidéo. A l’heure actuelle, on pense que c’est l’oeuvre d’employés de La Poste, nous a expliqué Jacqueline Bühlmann, porte-parole du géant jaune.

Concernant les conséquences de ces agissements, elles seront déterminées au terme de l’enquête. «Le comportement des employés est dangereux et non-professionnel. Dans un premier temps, nous aurons très certainement une vive discussion avec les responsables, précise Jacqueline Bühlmann. Ces images ternissement notre entreprise et nos employés, qui se sont toujours comportés correctement».

«Les sentiments sont partagés»

Selon la porte-parole, des cas similaires ont toutefois déjà été observés dans le passé. Des cas isolés. «Avec plus de 10’000 employés dans le service de livraison de lettres, de tels agissements déplorables peuvent se produire occasionnellement. Mais l'écrasante majorité de nos employés ont toujours un comportement correct et veillent à ce que les articles parviennent à leurs destinataires sans dommage». La Poste espère que les responsables de la page feront preuve de bon sens et retireront d’eux-mêmes la vidéo.