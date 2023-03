La Poste enregistre un record de congés maladie

Travail : La Poste enregistre une forte hausse et un record de congés maladie

Un chiffre plus élevé que jamais: en 2010, le géant jaune enregistrait 10,5 jours d'absence pour raison médicale par salarié, en 2015, c’était 12,4 jours d'absence et en 2021, les salariés de l'ex-régie fédérale étaient absents en moyenne 14 jours. Avec plus de trois semaines de congé maladie en 2022, l’augmentation se monte à 13% en un an. Les syndicats expliquent cette hausse par des journées de travail plus longues et plus flexibles. «Cela entraîne davantage de stress et de pression, notamment pour les facteurs, mais aussi dans les centres courrier et colis», explique Matteo Antonini, responsable du secteur logistique chez Syndicom.