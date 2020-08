Suisse : La Poste examine une action en dommages-intérêts

Comme six de ses anciens collaborateurs sont dans le viseur de la justice, le géant jaune réfléchit à la suite à donner à cette affaire.

Six anciens employés de La Poste sont sous enquête.

À la suite de la mise en accusation de six anciens employés de La Poste et de CarPostal, le géant jaune examine une action en responsabilité et en dommages-intérêts. Les travaux préparatoires, déjà en cours, seront intensifiés maintenant que l’enquête de Fedpol est achevée.