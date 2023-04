La Poste invite tout le monde à tester le vote électronique

Le 18 juin prochain, trois cantons, Bâle-Ville, Saint-Gall et Thurgovie, vont utiliser pour la première fois le système de vote électronique mis au point par La Poste. Un certain nombre d’électeurs pourront ainsi voter en plus des moyens actuels. Du coup, le géant jaune met à disposition une plateforme de test sur laquelle toute personne intéressée peut se rendre compte de l’ensemble de la procédure qui ne prend que quelques secondes.