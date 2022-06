Suisse : La Poste laisse tomber ses drones livreurs

La firme a cédé l’exploitation de ses activités de livraison par les airs au californien Matternet pour des raisons de rentabilité.

La Poste suisse avait lancé en grande pompe en 2017 la livraison d’échantillons d’analyses pour les hôpitaux et les laboratoires par des drones, notamment à Lugano et Zurich. L’entreprise annonce mercredi renoncer à l’exploitation de cette technologie.

«Bien que les drones autonomes suscitent un vif intérêt à l’international, le contexte réglementaire actuel pour les véhicules aériens sans pilote limite leur utilisation pour la Poste en Suisse et ne permet donc pas d’assurer leur rentabilité», peut-on lire dans un communiqué. Déjà partenaire de ce projet pour la fabrication des drones, la société californienne Matternet va reprendre au début de l’année prochaine toutes les activités de la Poste dans ce domaine.

«Les expériences réalisées durant ces cinq années ont mis en lumière un manque de polyvalence et de rentabilité des drones utilisés par la Poste en raison de la technologie actuelle et des directives réglementaires en vigueur», explique le géant jaune qui assure que les actuels clients (l’hôpital universitaire de Zurich, l’Université de Zurich et le centre hospitalier tessinois EOC) pourront continuer à solliciter le transport par drones auprès de Matternet.