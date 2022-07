Suisse : La Poste lance un deuxième crypto-timbre

Le Swiss Crypto Stamp 2.0, réalisé en partenariat avec le Festival du film de Locarno, sera disponible, dès le 8 août.

«Tout comme le premier, le deuxième crypto-timbre se compose aussi de deux parties. D’une part, il s’agit de dix timbres physiques d’une valeur de 9 francs. D’autre part, une version numérique est associée à chaque timbre papier», explique la Poste dans un communiqué de presse. Les crypto-timbres et leurs «jumeaux» numériques sont stockés dans une blockchain et pourront «faire l’objet de collection, de négociation et d’échanges tout comme des timbres classiques», poursuit le géant jaune.