La Poste met un terme aux cartes postales quotidiennes gratuites

Le service fait un carton depuis son lancement: avec l’application Postcard Creator, il était possible d’envoyer une photo maison sous forme de carte postale à n’importe qui en Suisse, gratuitement, chaque jour. De quoi envoyer des souvenirs personnalisés, mais aussi des bêtises et des blagues. Mais les mesures économiques auront raison d’une partie de ce service: La Poste vient d’annoncer qu’elle n’offrirait la gratuité de ces cartes plus qu’une fois par semaine depuis le 1er novembre, rapporte «Blick». Les autres coûtent 2,10 fr.