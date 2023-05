Berne: La Poste mise sur les automates et supprime des guichets

La croissance dans le secteur des colis n'est plus aussi forte en raison du climat morose de consommation et le volume des lettres diminue depuis des années. Or, ce service public coûte à la Poste environ 250 millions de francs par an, alors que le chiffre d'affaires réalisé par les lettres ne représente que 14% du total. De plus, en raison de l'inflation, la logistique et l'énergie coûtent davantage et les salaires sont plus élevés. «Pour toutes ces raisons, des mesures de prix sont nécessaires», explique Roberto Cirillo, le patron de La Poste. Mais motus sur les augmentations des affranchissements des lettres et des paquets.