Suisse : La Poste «offre» son code source pour 250’000 francs

Les hackeurs du monde entier sont appelés à traquer les failles du code source du vote électronique de La Poste. En jeu: 250’000 francs.

Le code montre de quelle manière le logiciel est écrit et comment il fonctionne. Les experts IT et les cryptographes du monde entier sont invités à traquer les failles et à échanger des idées. En fonction des découvertes, une récompense pouvant atteindre 250’000 francs sera remise.