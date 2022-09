Informatique : La Poste ouvre un centre de développement IT au Portugal

La Poste est en train de mettre en place «son propre site européen de développement informatique au Portugal». Il s’agit d’une évolution qui lui permettra «de continuer à fournir aux personnes et aux entreprises de Suisse les prestations logistiques et les offres numériques de haute qualité qui font la réputation de La Poste», a déclaré mardi le géant jaune dans un communiqué .

«Nous recourons à tous les moyens afin d’être un employeur attrayant dans le domaine de l’informatique», explique Wolfgang Eger, responsable informatique et membre de la direction du groupe. Mais à la fin du mois d’août 2022, il y avait déjà près de 70 postes vacants dans ce secteur. «En dépit de nos efforts, nous ne pouvons pourvoir les postes vacants qu’après une longue période (jusqu’à neuf mois pour les spécialistes des données) et, parfois, nous ne trouvons tout simplement pas suffisamment de personnel. C’est pourquoi le risque augmente qu’à moyen et long terme nous manquions des ressources informatiques nécessaires pour mettre en œuvre la numérisation de La Poste comme nous l’avons prévu», poursuit le responsable.