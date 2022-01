Affranchissement : La Poste peine à livrer les timbres à 5 centimes

Les vignettes à 5 et 10 centimes sont en rupture de stock. En cause une pénurie de papier à l’imprimerie. Une tolérance est appliquée en janvier pour les nouveaux tarifs d’affranchissement.

Depuis le 1er janvier, l’envoi d’une lettre en courrier B coûte 5 centimes de plus et le courrier A, 10 centimes de plus. Afin que chacun puisse ajouter le montant nécessaire aux timbres à 85 centimes et 1 franc (qui sont toujours valables), le géant jaune a émis de nouvelles vignettes à 5 centimes et 10 centimes.