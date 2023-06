Suisse: La Poste publie désormais ses offres d’emploi avec les salaires

Chaque année, La Poste recrute près de 2500 collaborateurs. Depuis juin 2023, les offres d’emploi comportent une rubrique supplémentaire: une fourchette du salaire annuel proposé. Cette information est une base. Le salaire exact dépend de différents facteurs, notamment de la qualification, de l’expérience ou de la situation sur le marché du travail. «Pour nous, cette mesure constitue une nouvelle étape importante vers un système de rémunération transparent», déclare Valérie Schelker, responsable du personnel et membre de la direction du groupe.

Les offres d’emploi seront plus détaillées.

Le géant jaune est persuadé que cette mention permettra de promouvoir l’égalité salariale et donc l’égalité des chances non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi pour l’ensemble du personnel.