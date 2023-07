Suisse: La Poste rachète Quickmail: 3500 employés concernés

La Poste a annoncé jeudi vouloir racheter Quickmail Holding – 3500 emplois actuellement – et ses deux filiales spécialisées dans la distribution de courrier. Les volumes des lettres ne cessent de reculer face à la numérisation. De plus, le marché des colis en Suisse est âprement disputé et les coûts sont élevés par rapport à l’Europe. Quickmail Holding en pâtit, puisqu’elle subit des pertes continues, peut-on lire dans un communiqué.