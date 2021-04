Grisons - La Poste s'excuse après la «disparition» de sa Rolex

1 / 4 SRF SRF SRF

Il a attendu son colis avec impatience. Mais en l’ouvrant, il a rapidement déchanté. Un amateur de montres de Sedrun (GR) a acheté une Rolex sur ricardo.ch, en décembre dernier, pour un peu plus de 8000 francs. Or, tout ce qu’il a reçu par la poste, ce sont une boîte vide et un certificat d’authenticité. Le lecteur grison est persuadé qu’elle a été volée en chemin: «Elle était emballée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas tomber de sa boîte. Quelqu’un a dû ouvrir le paquet, sortir la montre, refermer le paquet puis l’expédier chez moi», a-t-il récemment expliqué à l’émission «Espresso» de la télévision alémanique SRF. L’homme a contacté La Poste, qui lui a uniquement remboursé le tarif standard en cas de perte de colis: 1500 francs. Le géant jaune a assuré qu’il n’avait pas remarqué d’irrégularités et donc qu’il n’existait aucune preuve de vol.

Or, des recherches du «Bündner Tagblatt» révèlent désormais que La Poste est revenu sur sa position. Elle a entre temps avoué une «erreur». Elle a en effet constaté que le poids du colis n’a pas été le même durant toute la période d’envoi. Lorsqu’il a été déposé à l’agence de Fribourg le 28 décembre, le paquet pesait près de 960 grammes. Vers minuit, à son arrivée au centre de tri de Frauenfeld, il pesait toujours 960 grammes. Mais, à peine trois heures plus tard, à son arrivée à Untervaz (GR), il ne pesait plus que 840 grammes. Il manquait donc 120 grammes, ce qui équivaut exactement au poids de la montre.