Suisse romande - La Poste s'obstine à lui livrer son courrier chez son ex

Durant des mois, une partie de son courrier a été acheminée chez son ancien compagnon. Lucien FORTUNATI/TDG

En septembre, Julie* se sépare de son compagnon et quitte le domicile commun. Dans la foulée, elle demande que son courrier soit livré en poste restante, à l’office, en attendant de stabiliser la situation. Mais malgré cette démarche, facturée une quarantaine de francs, plusieurs documents arrivent tout de même à son ancienne adresse, à laquelle habite son ex-conjoint. «J’ai donc dû y retourner plusieurs fois, afin de reprendre mes lettres, témoigne-t-elle. Ce n’est pas une situation agréable.»

Un problème qui a duré des mois

Entre octobre et janvier, cette ancienne employée du géant jaune a appelé une vingtaine de fois pour tenter de résoudre le problème ou de comprendre ce qui s’était passé. «À chaque fois, j’ai eu droit à des explications différentes, alors qu’il ne me semble pas compliqué de faire correctement le travail. Et je sais de quoi je parle.» Excédée, elle en est même arrivée à exiger du facteur qu’il passe lui-même récupérer le courrier indûment livré à son ancienne adresse.

En janvier, la situation de Julie se stabilise. Elle opère donc un changement d’adresse en bonne et due forme auprès de La Poste. Mais rien à faire: «Une partie du courrier a continué d’arriver chez mon ancien conjoint, alors même que je lui avais rendu les clés de la boîte aux lettres. C’est pénible, car il faut expliquer et répéter que les démarches ont bel et bien été accomplies et que l’erreur vient de La Poste.»

Plates excuses de La Poste

Finalement, «depuis une dizaine de jours, tout semble mieux se passer», indique Julie, soulagée, mais fâchée d’avoir dépensé près de 200 fr. pour des prestations finalement partiellement accomplies. Du côté de La Poste, le ton est à la contrition. Le géant jaune a reconnu avoir «commis des erreurs dans la distribution qui ont entraîné des ennuis et du stress pour la cliente» et s’en excuse. Le service de presse a par ailleurs ajouté que sa gestion de la problématique «ne correspond pas à nos exigences en matière de prestations de services». La régie publique a précisé ne pas être l’unique prestataire en termes de livraison de courrier et de paquets.

Ainsi, a souligné La Poste, les collaborateurs sur place ont été sensibilisés après que les processus ont été vérifiés. Des mesures ont été prises afin «que les erreurs de distribution survenues ces dernières semaines ne se reproduisent plus». Depuis une semaine, la livraison s’effectue sans problème, a informé La Poste. Ce que confirme Julie.

*Prénom d’emprunt.