Suisse : La Poste s’attend à une avalanche de colis d’ici à Noël

En se basant sur les valeurs des précédentes années, La Poste estime que le jour de pointe absolu en 2022 pour la distribution de colis sera soit le mardi 13, soit le mardi 20 décembre. «Nous collaborons étroitement avec nos plus gros clients. Ils savent exactement quand ils ont prévu des offres promotionnelles et donc quand ils enverront le plus de marchandises commandées», explique Johannes Cramer, responsable Services logistiques et membre de la direction du groupe, cité dans le billet.