Pour ses 175 ans, la Poste s’offre un nouveau logo

Une croix rouge et un «P» noir sur un fond jaune, voici le nouveau logo de la Poste.

Un changement progressif

La Poste explique encore qu’elle «ne va pas déployer son nouveau logo du jour au lendemain. Le changement se fera de manière progressive au cours des cinq prochaines années». Les premiers remplacements se feront là où cette opération est facilement réalisable, là où le logo est particulièrement visible et là où il doit de toute façon être changé ou nouvellement apposé.

À noter que le changement sera plus rapide sur les canaux numériques que dans le monde physique. «Par conséquent, au cours des prochaines années, certains véhicules et bâtiments aborderont encore l’ancien logo», ajoute le géant jaune. Car Postal SA adoptera aussi le nouveau logo tout en conservant le cor postal. Le logo de PostFinance SA sera analysé et retravaillé.