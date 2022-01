Suisse : La Poste sous la menace d’une plainte de ses concurrents

Une association envisage de porter plainte auprès des autorités de la concurrence parce qu’elle soupçonne le géant jaune, qui a racheté une régie publicitaire, d’abuser de sa position dominante.

La Poste pourrait bien recevoir du courrier déplaisant ces prochains jours. En effet, ses concurrents envisagent de porter plainte contre elle. En cause: les entreprises qu’elle a rachetées ces derniers mois pour développer de nouveaux secteurs d’activités, bien loin de son mandat légal, qui est de distribuer lettres et colis.

En cause, le rachat l’été dernier par la Poste de la régie publicitaire bernoise Livesystems, spécialisée dans la diffusion de publicité via des écrans et des affiches numériques dans les lieux de passage et également dans les filiales de la Poste et sur les écrans des cars postaux. Selon les deux sociétés concurrentes, le secteur de la publicité extérieure, dans lequel Livesystems est actif, n’a rien à voir avec le mandat de prestations du géant jaune.