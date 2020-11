Suisse : La Poste: stabilisation du réseau et nouvelles activités

Le géant jaune veut stabiliser son réseau de succursales au cours des prochaines années ainsi que sa rentabilité. L’accent sera en outre mis sur les services aux PME.

Pas d’acquisition

Services aux PME

Perte importante pour CarPostal

Selon Syndicom, de nouvelles difficultés guettent les employés de La Poste à l’approche des fêtes de fin d’année. Le syndicat des médias et de la communication appelle l’entreprise à améliorer les conditions de travail et à respecter les mesures de protection de la santé en vigueur «sinon l’effondrement est assuré».

Le «Black Friday», le «Cyber Monday» et les fêtes de fin d’année «sont déjà un défi en soi». Le volume toujours plus élevé des colis à cause du coronavirus met à rude épreuve le personnel. «Les employeurs doivent faire face à la surcharge de travail avec des salaires plus élevés, suffisamment de personnel fixe et des mesures visant à protéger la santé», écrit le syndicat.