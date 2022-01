Suisse – La Poste vend sa filiale PubliBike

Actes de vandalisme

En onze ans d’existence, PubliBike a subi certains déboires. Le réseau vaudois de vélos en libre-service a notamment été victime de différents actes de vandalisme. Durant le mois de juin 2020, de nombreuses bicyclettes ont fini jetées dans le lac Léman. Un mois plus tard, ce même réseau avait dû être suspendu après avoir été vandalisé à large échelle (cadenas détruits, batteries volées, stations détériorées, etc.): 39 stations avaient dû être fermées temporairement et seuls cinq vélos sur 360 pouvaient encore rouler. Au mois d’août, la plupart des stations été encore en réparation et n’avaient rouvert qu’en novembre. Zurich, Berne et Fribourg avaient déjà subi ce phénomène dès 2018.