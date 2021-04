Cyclisme - La «poubelle» est le spot de rêve des supporters

Désormais, pour des raisons écologiques, les coureurs doivent impérativement jeter leurs déchets et gourdes vides dans des zones désignées par les organisateurs, sous peine d’exclusion en cas de récidive. Le Suisse Michael Schär, disqualifié pour avoir lancé un bidon à un enfant sur le Tour des Flandres, peut en parler… Du coup, ceux qui connaissent le vélo s’y donnent dorénavant rendez-vous et rentrent chez eux les mains pleines de bidons usagés, le Graal des suiveurs.

Hier, entre Aigle et Martigny, le peloton a tourné quatre fois en boucle entre Saxon, Saillon et Fully, et la zone de délestage a connu un joli petit succès. Une famille de Belges établis dans le coin a notamment quadrillé la zone avec sa ribambelle de bambins et les cyclistes ont joué le jeu, leur lançant les fameux «précieux» en faisant bien attention de viser le trottoir.