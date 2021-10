Téléréalité : La poupée de Carla Moreau fait le buzz

La starlette a fait réagir la Toile en commercialisant une poupée à l’effigie de sa fille Ruby.

L’ex-candidate des «Marseillais» a lancé sa propre marque de jouets, Ruby­land. Le premier produit proposé par Carla Moreau, 24 ans, est une poupée censée ressembler à sa fille de 2 ans. «Notre poupée Ruby de 40 cm. Avec ses petites couettes et sa petite robe, n’est-elle pas cutie?» peut-on lire sur l’Instagram de la boutique.

Quoi qu’il en soit, ce buzz tombe à point nommé pour les parents de Ruby puisque, après avoir été au centre d’une étrange histoire de sorcellerie en mars 2021, et après avoir quitté les «Marseillais» trois mois plus tard, Carla Moreau et son futur mari, Kevin Guedj, 32 ans, vont revenir à l’écran dans une émission de téléréalité qui sera consacrée à leur vie de famille. Le programme sera diffusé «prochainement» sur C8.