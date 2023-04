La pratique musicale empêche le cerveau de vieillir

Apprendre à jouer «Lettre à Elise» au piano pour garder son cerveau en forme? Une étude, menée conjointement par l’Université de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et l’EPFL, a révélé qu’écouter de la musique de manière active pouvait ralentir le vieillissement des performances du cerveau.



Environ 130 retraités ont été séparés en deux groupes. Chaque groupe a suivi un type de cours de musique à raison d’une heure par semaine pendant 12 mois. Ces seniors, âgés de 62 à 78 ans, avaient également des «devoirs»: ils devaient pratiquer 30 minutes chaque jour à la maison. Les conditions pour participer? Etre en bonne santé mentale et ne pas avoir suivi de cours de musique pendant plus de six mois au cours de sa vie. «Nous voulions des personnes dont le cerveau ne portait encore aucune trace de plasticité cérébrale liée à un apprentissage musical. En effet, même un bref apprentissage au cours de l’existence peut laisser des empreintes sur le cerveau, ce qui aurait faussé nos résultats», explique Damien Marie, collaborateur scientifique au Centre d’imagerie biomédicale de la Faculté de Médecine à Genève.