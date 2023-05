Genève: La précarité enfle mais des millions restent inutilisés

Le nombre de bénéficiaires de colis alimentaires ne cesse de grimper. ©E. Gastaldello

En avril, Partage annonçait avoir distribué, en 2022, 3,5 millions de repas à 14’000 bénéficiaires – 2000 de plus que l’année précédente. Dans le même ordre d’idée, le Vestiaire social, qui fournit des habits aux plus démunis, a assuré 9810 distributions en 2022, contre 6637 un an auparavant. Bref, comme le constatait le Centre social protestant en mars, «les indicateurs de l’aide directe et privée tendent à montrer une aggravation de la précarité». Dans le même temps, le Canton annonçait un bénéfice record de 1,3 milliard de francs en 2022 et, chiffre peut-être plus frappant encore, 81 millions de francs non dépensés dans le domaine de l’action sociale au sens large, bien qu’ils aient été budgétisés.

Des éléments comptables expliquent en partie ce paradoxe affolant (lire l’encadré). Mais celui-ci repose aussi sur d’autres raisons, qu’expose Thierry Apothéloz, le conseiller d’État socialiste chargé de la cohésion sociale.

Thierry Apothéloz a répondu à nos questions. Christian Bonzon

Les besoins sont immenses, et les ressources également. Pourquoi ne coïncident-ils pas?

D’abord, en raison du non-recours aux prestations. Certains y ont droit mais ne les sollicitent pas. Soit parce que la démarche leur semble compliquée, soit parce que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration prévoit la possibilité de retirer un permis de séjour si son titulaire recourt à l’aide sociale. Les gens craignent d’aller voir un service de l’État car ils ne veulent pas risquer leur permis.

Dans les faits, le risquent-ils vraiment?

Il s’agit d’une menace diffuse, qui a néanmoins été un peu précisée par la Confédération, à la demande des cantons. En gros, être aidé durant quelques mois n’aura pas les mêmes conséquences que rester à l’aide sociale plusieurs années. Mais les précisions de Berne ne contiennent aucune borne chiffrée. Donc, l’inquiétude et la méfiance demeurent. Et faire bouger la loi fédérale, dans le contexte actuel, me paraît impossible.

Quelle est l’autre raison de l’augmentation de la précarité?

Les distributions alimentaires, notamment, sont largement fréquentées par des personnes sans permis, c’est-à-dire sans accès aux prestations sociales de l’État. Elles compensent en ayant recours à des associations et à de l’aide privée. La réponse du Canton, c’est de soutenir ces dernières. Ainsi, pour la première fois, il va conclure un contrat de prestations avec Partage. Nous soutenons aussi le Centre social protestant, Caritas, etc., dans ce même cadre. L’action du Canton et celle des associations se veulent complémentaires pour répondre au mieux à la diversité des besoins.

Relancer une opération Papyrus de régularisation des sans-papiers ne résoudrait-il pas le problème?

Au fond, Papyrus ne s’est jamais vraiment arrêté. Mais cette régularisation convenue avec Berne fixe des critères, dont la non-dépendance à l’aide sociale. C’est le serpent qui se mord la queue: les personnes sans statut légal ne peuvent être régularisées qu’à la condition d’être autonomes financièrement.

Que peut, dès lors, entreprendre le Canton pour agir sur la précarité?

Nous allons lancer la simplification des démarches et mettre la priorité sur l’accompagnement des demandeurs. C’est ce que prévoit la nouvelle loi sur l’aide sociale, qui est entre les mains du Parlement. Il ne s’agit pas de renoncer au contrôle, mais de s’assurer que seuls les documents essentiels sont requis. Je ne veux plus personne qui pousse la porte d’un centre d’action sociale et à qui on dit: revenez quand votre dossier sera complet! Ces gens doivent être accompagnés, dès le début, par un assistant social. Le canton et ses partenaires vont aussi relancer en septembre le Bureau d’information sociale, une permanence d’orientation ouverte à tous qui apporte des réponses aux personnes sur leurs droits aux aides.

Le Centre social protestant réclamait, en mars, d’abaisser les seuils d’accès à l’aide sociale. Y êtes-vous favorable?

Les barèmes doivent être pensés pour être les plus utiles possibles. Si on les baisse trop, l’Hospice général ne sera pas en mesure de suivre. Ma priorité n’est pas de revoir les barèmes d’entrée, mais d’améliorer l’accompagnement social des bénéficiaires et d’augmenter le forfait. En novembre, le Conseil d’État l’a fait passer de 986 francs à 1006 francs par mois. Je veux qu’il atteigne 1031 francs, au plus tard au 1er janvier prochain.

Un Conseil d’État à droite, un Parlement aussi. Ce cadre vous prive-t-il de solutions?

Les majorités politiques ne m’ont jamais empêché de proposer des solutions, qui ont été appliquées et soutenues. Le vote de la Commission des affaires sociales sur la loi sur l’aide sociale démontre bien que si le Conseil d’État présente un projet pragmatique pour mieux réinsérer les bénéficiaires de l’aide sociale et maîtriser les dépenses de l’État, le clivage gauche-droite peut être dépassé. Mais en l’occurrence, le cadre juridique est assez contraint, puisqu’il est en grande partie réglé par des lois fédérales.