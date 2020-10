Le Covid a forcément eu un impact sur le marché des transferts, même si la Premier League semble relativement épargnée. La FIFA a publié un rapport mettant en lumière les changements que la pandémie a engendrés. Si le montant total des transferts des transferts s’élève cet été à 3,32 milliards d’euros, 1,4 milliard a été dépensé par des clubs anglais. C’est deux fois le montant des transferts en Série A (726 millions) et presque un milliard de plus que les clubs de Ligue 1 (428 millions).

Un club a été particulièrement actif malgré la crise. En effet, Chelsea a fait sauter la banque et s’est renforcé à hauteur de 220 millions pour s’attacher les services notamment de Kai Havertz, Timo Werner ou Ben Chilwell. Mais s’ils ont été les plus dépensiers, c’est Manchester United qui a le plus rémunéré les agents avec qui ils ont fait affaire. Le montant de leurs transferts s’élève à 83,5 millions, et les représentants des joueurs ont touché 55 millions en travaillant avec le club mancunien.