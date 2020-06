Football

La Premier League crée un système d’alerte pour les insultes

Les joueurs, entraîneurs, dirigeants ou membres de leurs familles pourront y dénoncer les insultes à caractère discriminatoire dont ils seraient victimes sur les réseaux sociaux.

La Premier League a annoncé mercredi le lancement d’une plateforme permettant aux joueurs, entraîneurs, dirigeants ou membres de leurs familles de dénoncer les insultes à caractère discriminatoire dont ils seraient victimes sur les réseaux sociaux. «Chaque cas sera étudié, signalé à la plateforme concernée, fera l’objet d’une enquête et, si nécessaire, d’une action judiciaire», a expliqué la Premier League dans son communiqué.

«Les insultes discriminatoires (ndlr: racistes, sexistes, homophobes…) en ligne sont inacceptables quelles que soient les circonstances et s’attaquer à ce problème doit être une priorité», a expliqué Richard Masters, le patron de la Premier League. «Il y a trop de cas où des footballeurs et leurs familles reçoivent d’épouvantables insultes à caractère discriminatoires et personne ne devrait avoir à subir ça», a-t-il ajouté.